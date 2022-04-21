Легенда "МЮ" высказался о назначении тен Хага

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Легенда "МЮ" высказался о назначении тен Хага

Фото: твиттер Гари Невилла/Автор неизвестен

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл поделился мнением о предстоящем назначении Эрика тен Хага на пост главного тренера манкунианцев.

"Тен Хагу предстоит провести большую работу с тем, что происходит внутри клуба. Сюда входит отношение игроков к работе, рабочая этика, вера в себя, уверенность. Только после этого можно будет начать думать о трофеях. Думаю, что не стоит требовать от тен Хага трофеи в первые пару лет работы. Это будет здорово, но маловероятно.

Клоппу понадобилось 4-5 лет, чтобы выиграть чемпионат Англии с "Ливерпулем", а ведь он проделал отличную работу. Сейчас "Манчестер Юнайтед" на расстоянии миллиона миль от титула", - приводит слова Невилла Sky Sports.

Голландский специалист подписал с манкунианцами трехлетний контракт, который вступит в силу ближайшим летом.

Напомним, что после 33 туров "Манчестер Юнайтед" занимает лишь шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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"Манчестер Юнайтед" объявил о назначении тен Хага

"Манчестер Юнайтед" объявил о назначении тен Хага

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