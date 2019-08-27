Легенда "МЮ" высказался о возможной отставке Сульшера

2 Теги манчестер юнайтедуле гуннар сульшер

Легенда "МЮ" высказался о возможной отставке Сульшера

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл выразил мнение, что руководству манкунианцев не стоит увольнять главного тренера Уле-Гуннара Сульшера.

"Я понимаю, что фанатам "Манчестер Юнайтед" приходится нелегко. Многие думали, что разгромив "Челси" вернулся прежний "МЮ", но это не так. Такой команды не будет еще 4-5 трансферных окон.

Сульшер работает с командой, которая находится в стадии глобальной перестройки. Это касается состава и игрового стиля. Поэтому сейчас его нельзя увольнять. Фанатам стоит набраться терпения", - приводит слова Невилла Sky Sports. 

После трех туров "Манчестер Юнайтед" занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав четыре очка.

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Комментарии

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andi
андрей

Впервые слышу здравое рассуждения Гари Невилла.

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jugulator
Пьянь

Он хоть не плевался в фанатов, как некоторые.

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