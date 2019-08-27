Легенда "МЮ" высказался о возможной отставке Сульшера
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл выразил мнение, что руководству манкунианцев не стоит увольнять главного тренера Уле-Гуннара Сульшера.
"Я понимаю, что фанатам "Манчестер Юнайтед" приходится нелегко. Многие думали, что разгромив "Челси" вернулся прежний "МЮ", но это не так. Такой команды не будет еще 4-5 трансферных окон.
Сульшер работает с командой, которая находится в стадии глобальной перестройки. Это касается состава и игрового стиля. Поэтому сейчас его нельзя увольнять. Фанатам стоит набраться терпения", - приводит слова Невилла Sky Sports.
После трех туров "Манчестер Юнайтед" занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав четыре очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|3
|9
|2
|Манчестер Сити
|3
|7
|3
|Арсенал Лондон
|3
|6
|4
|Лестер Сити
|3
|5
|5
|Манчестер Юнайтед
|3
|4
|6
|Тоттенхэм
|2
|4
|7
|Брайтон & Хоув Альбион
|3
|4
|8
|Шеффилд Юнайтед
|3
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|9
|Кристал Пэлас
|3
|4
|10
|Борнмут
|3
|4
|11
|Эвертон
|3
|4
|12
|Челси
|3
|4
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|4
|14
|Бернли
|2
|3
|15
|Астон Вилла
|3
|3
|16
|Норвич Сити
|3
|3
|17
|Саутгемптон
|3
|3
|18
|Вулверхэмптон
|2
|2
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|0
|20
|Уотфорд
|3
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