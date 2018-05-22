Легенда "Наполи" может покинуть клуб

Теги наполимарек хамшик

Легенда "Наполи" может покинуть клуб

Словацкий полузащитник "Наполи" Марек Хамшик заявил, что он может покинуть клуб.

"Меня разочаровал тот факт, что мы вновь упустили чемпионский титул. Я отдавал все силы ради этого. Быть может, пришло время нам пойти разными дорогами", - приводит слова Хамшика Pravda. 

По некоторым данным, один из китайских клубов предложил футболисту 10 миллионов евро в год.

В этом сезоне 30-летний Хамшик провел за "Наполи" 49 матчей во всех турнирах и забил 7 голов.

Напомним, что словак является лучшим бомбардиром в истории неаполитанского клуба.

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