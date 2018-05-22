Легенда "Наполи" может покинуть клуб

Словацкий полузащитник "Наполи" Марек Хамшик заявил, что он может покинуть клуб.

"Меня разочаровал тот факт, что мы вновь упустили чемпионский титул. Я отдавал все силы ради этого. Быть может, пришло время нам пойти разными дорогами", - приводит слова Хамшика Pravda.

По некоторым данным, один из китайских клубов предложил футболисту 10 миллионов евро в год.

В этом сезоне 30-летний Хамшик провел за "Наполи" 49 матчей во всех турнирах и забил 7 голов.

Напомним, что словак является лучшим бомбардиром в истории неаполитанского клуба.

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