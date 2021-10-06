Легенда норвежского футбола высказался о будущем Холанда
Фото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен
Экс-футболист сборной Норвегии и "Ливерпуля" Йон-Арне Риисе поделился мнением о будущем норвежского форварда "Боруссии" Дортмунд Эрлинга Холанда.
"Конечно, я бы хотел, чтобы он был в "Ливерпуле", потому что он невероятный игрок. Он в отличной форме, и я думаю, что он впишется в стиль игры Клоппа. Я также думаю, что ему понравится "Ливерпуль" как клуб.
Но если "Сити" подпишет его – вау! Вы говорите о непобедимых командах, они будут близки к этому в таком случае?
"Кто бы ни купил Холанда, в следующем сезоне или когда-либо еще, станет невероятно сильной командой на долгие годы.
"Я не знаю, есть ли у "Ливерпуля" шанс подписать его, но если есть – пожалуйста, пусть он им воспользуется, потому что это будет невероятно для клуба, или любого другого клуба, который его подпишет!" – заявил Риисе.
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|Команда
|М
|О
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|Ливерпуль
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18