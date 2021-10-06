Легенда норвежского футбола высказался о будущем Холанда

Фото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен

Экс-футболист сборной Норвегии и "Ливерпуля" Йон-Арне Риисе поделился мнением о будущем норвежского форварда "Боруссии" Дортмунд Эрлинга Холанда.

"Конечно, я бы хотел, чтобы он был в "Ливерпуле", потому что он невероятный игрок. Он в отличной форме, и я думаю, что он впишется в стиль игры Клоппа. Я также думаю, что ему понравится "Ливерпуль" как клуб.

Но если "Сити" подпишет его – вау! Вы говорите о непобедимых командах, они будут близки к этому в таком случае?

"Кто бы ни купил Холанда, в следующем сезоне или когда-либо еще, станет невероятно сильной командой на долгие годы.

"Я не знаю, есть ли у "Ливерпуля" шанс подписать его, но если есть – пожалуйста, пусть он им воспользуется, потому что это будет невероятно для клуба, или любого другого клуба, который его подпишет!" – заявил Риисе.

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