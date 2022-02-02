Легенда ПСЖ назвал главную проблему клуба
Фото: инстаграм Жерома Ротена/Автор неизвестен
Бывший полузащитник ПСЖ Жером Ротен выразил мнение, что главной проблемой клуба является спортивный директор Леонардо.
"У ПСЖ слишком много футболистов. Если добавить еще 1-2 игроков, то Почеттино просто не сможет работать. ПСЖ не может продавать футболистов, так как они не хотят уходить. Главная проблема клуба - это Леонардо. Он только покупает. Но чтобы продавать, нужно иметь связи. Важно наладить отношения с игроками, которые не часто выходят на поле. Леонардо несет ответственность за происходящее в клубе. Не всегда игроков нужно только хвалить", - цитирует Ротена RMC Sport.
Напомним, что ПСЖ вылетел из Кубка Франции, проиграв "Ницце" по пенальти. При этом парижане уверенно лидируют в чемпионате Франции, а в Лиге чемпионов вышли в 1/8 финала и сыграют с "Реалом".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13