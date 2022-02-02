Легенда ПСЖ назвал главную проблему клуба

Фото: инстаграм Жерома Ротена/Автор неизвестен

Бывший полузащитник ПСЖ Жером Ротен выразил мнение, что главной проблемой клуба является спортивный директор Леонардо.

"У ПСЖ слишком много футболистов. Если добавить еще 1-2 игроков, то Почеттино просто не сможет работать. ПСЖ не может продавать футболистов, так как они не хотят уходить. Главная проблема клуба - это Леонардо. Он только покупает. Но чтобы продавать, нужно иметь связи. Важно наладить отношения с игроками, которые не часто выходят на поле. Леонардо несет ответственность за происходящее в клубе. Не всегда игроков нужно только хвалить", - цитирует Ротена RMC Sport.

Напомним, что ПСЖ вылетел из Кубка Франции, проиграв "Ницце" по пенальти. При этом парижане уверенно лидируют в чемпионате Франции, а в Лиге чемпионов вышли в 1/8 финала и сыграют с "Реалом".

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