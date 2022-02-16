Легенда ПСЖ назвал Месси главным балластом клуба

Фото: инстаграм Жерома Ротена/Автор неизвестен

Бывший футболист "Пари Сен-Жермен" Жером Ротен подверг критике аргентинского нападающего парижан Лионеля Месси после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала" (1:0).

"На данный момент трансфер Месси является ошибкой. Конечно, с точки зрения бизнеса это отличный трансфер. Но люди приходят на стадион, чтобы посмотреть за его игрой, а он ничего не дает ПСЖ в спортивном плане. В матче с "Реалом" он был главным балластом. Ошибки, потеря, незабитый пенальти, все это может произойти с каждым. Но поведение Лео отчетливо это демонстрирует. Он смотрит на бутсы, постоянно недоволен", - приводит слова Ротена RMC Sport.

В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 21 матч во всех турнирах, забил семь голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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