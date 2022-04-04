Легенда ПСЖ: "В борьбу за Мбаппе включился третий клуб"

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Бывший полузащитник "Пари Сен-Жермен" Жером Ротен сообщил, что на форварда парижского клуба Килиана Мбаппе появился новый претендент.

"У меня есть информация, что в борьбу за Мбаппе включился третий клуб. Это точно не "Барселона". Мбаппе может получить повод для размышлений", - приводит слова Ротена RMC Sport.

Напомним, что контракт 23-летнего Мбаппе с ПСЖ истекает ближайшим летом. Французский клуб пытается продлить соглашение, но футболист отказывается. Главным претендентом на игрока является мадридский "Реал".

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