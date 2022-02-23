Легенда ПСЖ высказался о будущем Мбаппе

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Бывший футболист "Пари Сен-Жермен" Жером Ротен выразил мнение, что нападающий Килиан Мбаппе может остаться в парижском клубе по окончании сезона.

"Насколько я знаю, отношения Килиана и ПСЖ стали лучше. Летом вероятность его ухода в 2022 году составляла 99 процентов. Но сейчас шансы на уход составляют уже 65%. Cитуация может измениться в любой момент. Решающее значение может оказать исход противостояния ПСЖ с "Реалом" в Лиге чемпионов", - приводит слова Ротена RMC.

Напомним, что контракт 23-летнего Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2022 года. Главным претендентом на форварда является мадридский "Реал", который стремится подписать футболиста бесплатно.

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