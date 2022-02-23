Легенда ПСЖ высказался о будущем Мбаппе
Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
Бывший футболист "Пари Сен-Жермен" Жером Ротен выразил мнение, что нападающий Килиан Мбаппе может остаться в парижском клубе по окончании сезона.
"Насколько я знаю, отношения Килиана и ПСЖ стали лучше. Летом вероятность его ухода в 2022 году составляла 99 процентов. Но сейчас шансы на уход составляют уже 65%. Cитуация может измениться в любой момент. Решающее значение может оказать исход противостояния ПСЖ с "Реалом" в Лиге чемпионов", - приводит слова Ротена RMC.
Напомним, что контракт 23-летнего Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2022 года. Главным претендентом на форварда является мадридский "Реал", который стремится подписать футболиста бесплатно.
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|Команда
|М
|О
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|ПСЖ
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|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13