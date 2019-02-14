Легенда ПСЖ ярко высказалась об игре Вератти

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Легенда ПСЖ ярко высказалась об игре Вератти

Экс-игрок ПСЖ Луис Фернандес ярко высказался об игре Марко Верратти в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" (2:0), утверждает Diario AS.

"Благодаря своему профессионализму, координации и легкости Верратти может отлично отдать мяч. Он отдает всего себя на поле, а ПСЖ помогает ему в этом. У него есть все качества чтобы стать Модричем или Иньестой из ПСЖ", - сказал Фернандес.

Фенранадес играл в ПСЖ с 1978 года по 1986-й. Вератти в текущем сезоне участвовал в 15 матчах, отметившись 1 ассистом.

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