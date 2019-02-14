Легенда ПСЖ ярко высказалась об игре Вератти
Экс-игрок ПСЖ Луис Фернандес ярко высказался об игре Марко Верратти в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" (2:0), утверждает Diario AS.
"Благодаря своему профессионализму, координации и легкости Верратти может отлично отдать мяч. Он отдает всего себя на поле, а ПСЖ помогает ему в этом. У него есть все качества чтобы стать Модричем или Иньестой из ПСЖ", - сказал Фернандес.
Фенранадес играл в ПСЖ с 1978 года по 1986-й. Вератти в текущем сезоне участвовал в 15 матчах, отметившись 1 ассистом.
Не пропустите: Стало известно, когда Головин начнет работать в общей группе "Монако" | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Азмун подшутил над бывшим одноклубником Сесаром Навасом
-
Официально: Симеоне продлил контракт с "Атлетико"
-
Вице-президент "Монако" Васильев покидает клуб
-
Винисиус не сраный Рэшфорд: Уткин громко высказался о матче "Аякс" - "Реал"
-
"Анжи" обыграл "Ангушт" в контрольном матче
-
Легенда ПСЖ ярко высказалась об игре Вератти
-
"Барселона" определилась с будущим Месси
-
Хамшик обратился к болельщикам "Наполи"
-
Продолжаем следить за ситуацией: Жардим рассказал о самочувствии Головина
-
1
Икарди не сможет участвовать в матче с "Сампдорией"
-
1
Президент "Наполи" объявил о переходе Хамшика в китайский клуб
-
Мамаев сделал подарок сотрудникам ФСИН
-
"Манчестер Юнайтед" выплатил Моуринью громадную сумму
-
РЖД выделили "Локомотиву" большую сумму в 2019 году
-
Видеотрансляция футбольного матча в СИЗО с участием Павла Мамаева
-
Появились фото с матча в "Бутырке" с участием Мамаева
-
Бэйл может быть наказан за оскорбительный жест после гола в ворота "Атлетико"
-
В моей карьере были сотни более сложных ситуаций: Слуцкий мощно высказался о результатах "Витесса"
-
Журналисты посетили камеру Мамаева
-
1
Завершился футбольный матч в "Бутырке". Мамаев забил кучу голов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|22
|59
|2
|Лилль
|24
|49
|3
|Лион
|24
|43
|4
|Сент-Этьен
|24
|40
|5
|Монпелье
|23
|37
|6
|Марсель
|24
|37
|7
|Ницца
|24
|37
|8
|Ренн
|24
|36
|9
|Страсбур
|24
|35
|10
|Реймс
|24
|35
|11
|Ним
|24
|33
|12
|Анжер
|24
|30
|13
|Бордо
|23
|28
|14
|Нант
|24
|27
|15
|Тулуза
|24
|27
|16
|Амьен
|24
|21
|17
|Дижон
|23
|20
|18
|Монако
|24
|19
|19
|ФК Кан
|24
|18
|20
|Генгам
|23
|14