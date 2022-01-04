Легенда ПСЖ жестко раскритиковал Неймара
Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен
Бывший полузащитник ПСЖ Жером Ротен подверг критике бразильского нападающего парижан Неймара.
"Неймар пропустил половину матчей в прошлом году. К тому же, раньше он играл лучше. Сейчас Неймар не так эффективен. Он стареет, набирает вес. Он ведет не здоровый образ жизни. В 30 лет футболисты не так быстро восстанавливаются после травм, как в 25 лет", - приводит слова Ротена Mundo Deportivo.
В нынешнем сезоне 29-летний Неймар провел за ПСЖ 14 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
Не пропустите: Доннарумма высказался о давлении в ПСЖ. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Легенда ПСЖ жестко раскритиковал Неймара
-
"Саутгемптон" продан за 120 миллионов евро
-
"Дженоа" Шевченко близок к трансферу экс-форварда "Милана"
-
"Реал" не делал предложения по Мбаппе
-
Холанд не хочет играть в одной команде с Мбаппе
-
"Атлетико" планирует заменить Триппьера защитником "Челси"
-
Тухель высказался о ситуации с продлением контракта Рюдигера
-
"Эвертон" подписал защитника "Рейнджерс"
-
Лунин выйдет в стартовом составе "Реала" в матче с "Алькояно"
-
Тренер "Валенсии" высказался о тратах "Барселоны"
-
Стали известны претенденты на премию Пушкаша (видео)
-
В "Баварии" новые случаи коронавируса
-
"Реал" отказался от подписания Рюдигера
-
Футболисты "Алькояно" в большинстве своем хотят от "Реала" футболки Бензема
-
В "Интере" отреагировали на слухи об интересе к Миранчуку
-
1
Тухель высказался о ситуации с Лукаку
-
Карло Анчелотти высказался перед матчем с "Алькояно" в Кубке Испании
-
Инсинье на этой неделе подпишет контракт с "Торонто"
-
"Реал" исключил трансфер Погба
-
В "Зените" рассказали о трансфере Сергеева
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13