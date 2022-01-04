Легенда ПСЖ жестко раскритиковал Неймара

Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен

Бывший полузащитник ПСЖ Жером Ротен подверг критике бразильского нападающего парижан Неймара.

"Неймар пропустил половину матчей в прошлом году. К тому же, раньше он играл лучше. Сейчас Неймар не так эффективен. Он стареет, набирает вес. Он ведет не здоровый образ жизни. В 30 лет футболисты не так быстро восстанавливаются после травм, как в 25 лет", - приводит слова Ротена Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне 29-летний Неймар провел за ПСЖ 14 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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