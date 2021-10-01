Легенда "Реала" Гути не исключил работу в "Барселоне" в качестве тренера

Теги реал мадридбарселонагути

Легенда "Реала" Гути не исключил работу в "Барселоне" в качестве тренераФото: инстаграм Гути/Автор неизвестен

Легендарный испанский экс-полузащитник мадридского "Реала" Хосе Мария Гутьеррес не исключил, что возглавит "Барселону".

"А почему бы и нет? Я хочу тренировать и показать людям, что, помимо карьеры игрока, у меня есть все необходимое, чтобы преуспеть в качестве тренера", – сказал Гути.

Напомним, что Гути уже работал в качестве главного тренера в "Альмерии" из Сегунды, до этого он также работал тренером в системе "Реала" и был ассистентом в "Бешикташе".

Также не пропустите: "Атлетико" хочет вернуть Люку Эрнандеса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Атлетик" обыграл "Алавес" в матче Ла Лиги

"Атлетик" обыграл "Алавес" в матче Ла Лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов