Легенда "Реала" Гути не исключил работу в "Барселоне" в качестве тренера

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Легендарный испанский экс-полузащитник мадридского "Реала" Хосе Мария Гутьеррес не исключил, что возглавит "Барселону".

"А почему бы и нет? Я хочу тренировать и показать людям, что, помимо карьеры игрока, у меня есть все необходимое, чтобы преуспеть в качестве тренера", – сказал Гути.

Напомним, что Гути уже работал в качестве главного тренера в "Альмерии" из Сегунды, до этого он также работал тренером в системе "Реала" и был ассистентом в "Бешикташе".

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