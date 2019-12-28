Легенда "Реала" назвал игрока, которого должен был купить королевский клуб

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Легенда "Реала" назвал игрока, которого должен был купить королевский клуб
Бывший нападающий мадридского "Реала" Уго Санчес заявил, что королевский клуб должен был купить нападающего лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна.

"Реалу" нужно иметь двух сильных игроков на позиции девятого номера. Я давно слежу за Кейном и купил бы его даже за 200 миллионов евро. Роналду тоже стоил очень дорого, но вы знаете, что он дал "Реалу".

Йович является хорошим игроком на перспективу, но сейчас "Реалу" нужны лучшие нападающие в мире, а Гарри - один из них. 

Забивать голы - это самое сложное в футболе. Можно потратить 300 миллионов евро и купить 6-7 игроков, но никто не даст гарантию забитых мячей. Поэтому я отдал бы за Кейна 200 миллионов евро. 

Если сравнивать Кейна с Мбаппе, то они совершенно разные футболисты. Харри - это замена Роналду, а вот Мбаппе или Неймар - совсем другие топ-игроки", - приводит слова Санчеса Marca.

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