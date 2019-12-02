Легенда "Реала" назвал Месси лучшим в истории

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Легенда "Реала" назвал Месси лучшим в истории
Вратарь "Порту" Икер Касильяс поделился мнением о матче 15-го тура чемпионата Испании между "Атлетико" и "Барселоной". Каталонский клуб выиграл со счетом 1:0 благодаря голу Лионеля Месси на 86-й минуте.

"Формула футбола такова: топ-голкипер и лучший футболист в истории. "Барселона" взяла три очка на "Ванда Метрополитано". "Атлетико" был хорош, но не реализовал свои моменты. "Барселона" осталась на первом месте, "Атлетико" продолжит борьбу за попадание в Лигу Чемпионов", - написал Касильяс в своем Twitter.

Словосочетание "лучший футболист в истории" Касильяс заменил на изображение козла. В английском языке слово "козел" звучит как Goat. Аббревиатура GOAT расшифровывается, как "greatest of all time - лучший на все времена".

Напомним, что Касильяс является воспитанником "Реала" и выступал за клуб многие годы.

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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Ладно, замнём. Смотрим церемонию награждения.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

"Формула футбола такова: топ-голкипер и лучший футболист в истории".Не работает с Арсеналом,значит Касильяс сказал очевидную ерунду

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

дальше? В каком Арсенале играл лучший футболист в истории?

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Вопрос в лоб:Обамеянг - плохой игрок?

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Хороший. Но при чём здесь Обмеянг, до матча Атлетико - Барселона?

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Он сказал ерунду,его слова ничего не стоят

Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Касильяс сказал что судьбу матча Атлетико - Барселона, решили два Топ футболиста Барсы, при чём здесь Арсенал?

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Зачем он сегодня это написал?

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Ты же пишешь, а ему что, нельзя? ........... Он Легенда не только Реала, а и легенда мирового футбола!

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Кому как не Касильясу, вечному сопернику Барсы, известно кто лучший в истории?!....... Представляю истерику болел Реала, когда именно Месси будет удостоен в шестой раз стать лучшим в мире!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Расскажешь Арсеналу

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

какому?

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Лондонскому с Обамеянгом и Лено

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

а каким боком Касильяс до лондонского Арсенала?

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

ну и?, продолжи мысль

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

"Формула футбола такова: топ-голкипер и лучший футболист в истории"

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