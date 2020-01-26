Легенда "Реала" объяснил, почему он поставил Месси выше Роналду
Бывший полузащитник "Реала" Гути рассказал, что он считает нападающего "Барселоны" Лионеля Месси более сильным игроком, чем форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду.
"Месси - это единственный игрок, который невероятно успешен в каждом матче. Когда он выходит на поле, то делает что-то невероятное. А вот у других игроков случаются провалы. Это правда, что я выбираю Месси, а не Роналду. Но я ценю достижения Криштиану. Он является великим футболистом и по-прежнему очень хорош. Месси более талантливый игрок, а Роналду больше бомбардир. Он сделал сам себя и сумел выиграть пять "Золотых мячей" в эпоху Месси. В "Реале" Криштиану имел исключительное значение для команды. Он блестяще играл в решающих матчах. Сейчас команде его не хватает", - приводит слова Гути Movistar+.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14