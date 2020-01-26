Легенда "Реала" объяснил, почему он поставил Месси выше Роналду



Бывший полузащитник "Реала" Гути рассказал, что он считает нападающего "Барселоны" Лионеля Месси более сильным игроком, чем форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Месси - это единственный игрок, который невероятно успешен в каждом матче. Когда он выходит на поле, то делает что-то невероятное. А вот у других игроков случаются провалы. Это правда, что я выбираю Месси, а не Роналду. Но я ценю достижения Криштиану. Он является великим футболистом и по-прежнему очень хорош. Месси более талантливый игрок, а Роналду больше бомбардир. Он сделал сам себя и сумел выиграть пять "Золотых мячей" в эпоху Месси. В "Реале" Криштиану имел исключительное значение для команды. Он блестяще играл в решающих матчах. Сейчас команде его не хватает", - приводит слова Гути Movistar+.

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