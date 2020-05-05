Легенда "Реала" посоветовал клубу купить топ-форварда



Бывший нападающий мадридского "Реала" Уго Санчес заявил, что королевскому клубу нужен форвард, который будет забивать много голов.

"Реалу" нужен нападающий с инстинктом убийцы. Таким был Роналду. Он много лет исполнял эту функцию. Сейчас "Реалу" нужно найти другого такого же.

Бензема - это игрок топ-класса, но он не убийца. Он прекрасно играет на позиции второго нападающего, но он не центрфорвард. Он отлично играл бы рядом с убийцей.

Раньше мне импонировал Кейн, но его прогресс замедлился из-за травм. Левандовски хорош, но он уже не молод. Непросто найти кого-то", - приводит слова Санчеса AS.

В нынешнем сезоне 32-летний Бензема провел за "Реал" 36 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал девять результативных передач.

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