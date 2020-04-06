Легенда "Реала" предложил провести винтажное "эль-класико"

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Легенда "Реала" предложил провести винтажное "эль-класико"
Бывший вратарь "Реала" и сборной Испании Икер Касильяс предложил провести благотворительный товарищеский матч, в котором могли бы принять легендарные игроки королевского клуба и "Барселоны".

"Когда весь этот ужас завершится, нам нужно будет собрать легендарных игроков "Барселоны" и "Реала" и провести винтажное "эль-класико". Средства от матча пойдут на благотворительные цели", - написал Касильяс в своем Twitter.

Желание принять участие в матче уже выразил бывший полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста, который сейчас выступает за японский клуб "Виссел Кобе".

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