Легенда "Реала" высказал сомнения по поводу перспектив Зидана



Бывший нападающий "Реала" Предраг Миятович заявил, что он уже не верит в главного тренера команды Зинедина Зидана.

"Я не ожидал от "Реала" такой игры в матче с ПСЖ (0:3). Особенно в матче против парижан, у которых не играли многие звезды. Я верил, что "Реал" покажет отличную игру, но надеждам не суждено было сбыться. ПСЖ был лучше по всем параметрам, а "Реал" словно отсутствовал на поле. Этот сезон уже похож на предыдущий.

"Реалу" нужно во многом прибавить, пока его время. Игра команды меня очень беспокоит, а ведь уже в воскресенье "Реал" ждет гостевой матч с "Севильей". Я не верю, что Зидан сможет найти решения, чтобы улучшить игру", - приводит слова Миятовича AS.

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