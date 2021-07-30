Легенда "Реала" ярко высказался об Азаре

Фото: инстаграм Эдена Азара/Автор неизвестен

Бывший нападающий мадридского "Реала" Предраг Миятович поделился мнением о форварде королевского клуба Эдене Азаре.

"Не знаю, что сказать об Азаре. Он почти ничего не сделал за два гола. Азара является большой проблемой для "Реала". Сейчас недостаточно быть просто классным футболистом, а нужно быть готовым на протяжении всего интенсивного сезона. Я верю в Эдена, но он до сих пор ничего не показал", - приводит слова Миятовича Cadena SER.

30-летний Азар выступает за "Реал" с 2019 года. Всего он провел за клуб 43 матча, забил пять голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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