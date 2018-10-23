Легенда "Реала" ярко высказался об уходе из клуба Роналду



Бывший директор "Реала" Хорхе Вальдано считает, что королевский клуб зря продал нападающего Криштиану Роналду.

"Забивать голы это самое сложное в футболе. И сейчас это самая главная проблема "Реала". Команде не хватает забивного игрока, а тренер ничего не может с этим сделать.

"Барселона" боится потерять Месси, а "Реал" легкомысленно отнесся к уходу Роналду", – цитирует Вальдано AS.

Напомним, что минувшим летом 33-летний Роналду перешёл в "Ювентус" за 117 миллионов евро.

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