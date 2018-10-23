Легенда "Реала" ярко высказался об уходе из клуба Роналду

6 Теги реал мадридкриштиану роналду

Легенда "Реала" ярко высказался об уходе из клуба Роналду
Бывший директор "Реала" Хорхе Вальдано считает, что королевский клуб зря продал нападающего Криштиану Роналду.

"Забивать голы это самое сложное в футболе. И сейчас это самая главная проблема "Реала". Команде не хватает забивного игрока, а тренер ничего не может с этим сделать.

"Барселона" боится потерять Месси, а "Реал" легкомысленно отнесся к уходу Роналду", – цитирует Вальдано AS.

Напомним, что минувшим летом 33-летний Роналду перешёл в "Ювентус" за 117 миллионов евро.

Не пропустите: Роналду обвинил трех человек в своем уходе из "Реала". | http://soccernews.ru

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Комментарии

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Джамбон

ДЫРЯВЫЙ я тво мать ишачил у тебя на глазах,слыш меня Вахтанг э

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Генич

Правильно сделал нааоборот,от него уже толку столько нет как раньше,ещё и за хорошие бабки сплавили

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РМ

да тут не в педике Роналду дело,надо было летом форвада брать,а не сопли жевать

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Вахтанг

шатал твой рот падаль, выходи на бой со мной шавка!

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РМ

Куда выходить вафлист ДЫРЯВЫЙ?

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Braveman

Просто свалил от испанской налоговой. Достала она его крепко!

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