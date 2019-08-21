Легенда "Ромы" Де Росси рассказал, как освоился в Аргентине
Полузащитник "Боки Хуниорс" Даниэле-Де Росси рассказал, как чувствует себя в аргентинском клубе. Об этом информирует Fox Sport.
"Я очень счастлив быть тут. Чувствую себя как дома. Сначала немного пугали такие изменения, но теперь все хорошо.
Часто общаюсь по WhatsApp с друзьями. На фото группы - Рикельме, такого игрока нет в современном футболе. Он мой кумир. Думаю, что уступает только Иньесте", - сказал игрок.
Напомним, футболист перешел в аргентинский клуб летом этого года. С 2002 по 2019 год он выступал за "Рому". В составе "волков" он выигрывал Кубок и Суперкубок Италии.
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|Команда
|М
|О
|1
|Арсенал
|3
|9
|2
|Ривер Плейт
|3
|7
|3
|Бока Хуниорс
|3
|7
|4
|Сан Лоренцо
|3
|7
|5
|Росарио Сентраль
|3
|7
|6
|Ньюэллз Олд Бойз
|2
|6
|7
|Эстудиантес
|3
|6
|8
|Патронато Парана
|3
|6
|9
|Аргентинос Хуниорс
|3
|5
|10
|Уракан
|3
|4
|11
|Тальерес де Кордоба
|3
|4
|12
|Ланус
|3
|4
|13
|К Кордоба Сантьяго
|3
|4
|14
|Унион Санта-Фе
|3
|4
|15
|Банфилд
|3
|3
|16
|Атлетико Тукуман
|3
|3
|17
|Колон
|3
|3
|18
|Индепендьенте
|2
|3
|19
|Расинг Клуб
|3
|2
|20
|Химнасия Ла-Плата
|3
|1
|21
|Велес Сарсфилд
|3
|1
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