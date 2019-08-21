Легенда "Ромы" Де Росси рассказал, как освоился в Аргентине

Полузащитник "Боки Хуниорс" Даниэле-Де Росси рассказал, как чувствует себя в аргентинском клубе. Об этом информирует Fox Sport.

"Я очень счастлив быть тут. Чувствую себя как дома. Сначала немного пугали такие изменения, но теперь все хорошо.

Часто общаюсь по WhatsApp с друзьями. На фото группы - Рикельме, такого игрока нет в современном футболе. Он мой кумир. Думаю, что уступает только Иньесте", - сказал игрок.

Напомним, футболист перешел в аргентинский клуб летом этого года. С 2002 по 2019 год он выступал за "Рому". В составе "волков" он выигрывал Кубок и Суперкубок Италии.

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