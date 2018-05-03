Легенда "Рубина" объявил о завершении карьеры

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Легенда "Рубина" объявил о завершении карьеры

Полузащитник "Рубина" Гекдениз Карадениз заявил, что он завершит карьеру по окончании нынешнего сезона. 

"Моей футбольной карьере 20 лет. Все эти годы меня очень поддерживала семья, и я благодарен ей. 10 лет я играл за "Трабзонспор", чем очень горжусь. Благодарю этот клуб и его болельщиков за поддержку.

10 очень хороших лет я провел в Казани, и мы с "Рубином" добились больших успехов. Я с гордостью носил футболку "Рубина". Чувствую, что мой футбольный путь подходит к концу. У меня остались здесь две игры. В Казани меня очень тепло приняли, и я всегда чувствовал себя как дома. Всегда говорил и буду говорить, что Казань - это мой второй дом. Ближайшая игра с "Уфой" станет для меня последней домашней в "Рубине".

Пользуясь случаем, благодарю "Рубин" и болельщиков за поддержку. Благодарю всю российскую футбольную аудиторию, которая тоже хорошо ко мне относились. Благодарен всем партнерам и всем соперникам", - сказал Карадениз на пресс-конференции.

38-летний Карадениз выступает за "Рубин" с 2008 года, провел за клуб 221 матч в Премьер-лиге и забил 39 голов. В составе казанского клуба он дважды становился чемпионом России.

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