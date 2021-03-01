Легенда румынского футбола Хаджи отклонил предложение из России

Теги цска софиягеорге хаджи

Легенда румынского футбола Хаджи отклонил предложение из России

Румынский тренер Георге Хаджи отказался возглавить российский клуб, сообщил журналист Эмануэль Рошу в своем Twitter.

По сведениям источника, Хаджи получил три предложения - из России, Румынии, а также из болгарского ЦСКА. Впрочем, тренера не устроил ни один из предложенных вариантов.

56-летний Хаджи является лучшим футболистом в истории румынского футбола. В бытность игроком он играл за "Реал" и "Барселону". После завершения карьеры Хаджи стал тренером и возглавлял сборную Румынии, "Бурсаспор", "Галатасарай", "Политехнику", "Стяуа", вновь "Галатасарай" и "Вииторул".

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