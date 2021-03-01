Легенда румынского футбола Хаджи отклонил предложение из России
Румынский тренер Георге Хаджи отказался возглавить российский клуб, сообщил журналист Эмануэль Рошу в своем Twitter.
По сведениям источника, Хаджи получил три предложения - из России, Румынии, а также из болгарского ЦСКА. Впрочем, тренера не устроил ни один из предложенных вариантов.
56-летний Хаджи является лучшим футболистом в истории румынского футбола. В бытность игроком он играл за "Реал" и "Барселону". После завершения карьеры Хаджи стал тренером и возглавлял сборную Румынии, "Бурсаспор", "Галатасарай", "Политехнику", "Стяуа", вновь "Галатасарай" и "Вииторул".
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