Легенда румынского футбола Хаджи отклонил предложение из России

Румынский тренер Георге Хаджи отказался возглавить российский клуб, сообщил журналист Эмануэль Рошу в своем Twitter.

По сведениям источника, Хаджи получил три предложения - из России, Румынии, а также из болгарского ЦСКА. Впрочем, тренера не устроил ни один из предложенных вариантов.

56-летний Хаджи является лучшим футболистом в истории румынского футбола. В бытность игроком он играл за "Реал" и "Барселону". После завершения карьеры Хаджи стал тренером и возглавлял сборную Румынии, "Бурсаспор", "Галатасарай", "Политехнику", "Стяуа", вновь "Галатасарай" и "Вииторул".

Не пропустите: "Ливерпуль" может перехватить трансферную цель "Зенита". | http://soccernews.ru