Легенда сборной Англии назвал дату завершения карьеры

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Легенда сборной Англии назвал дату завершения карьеры

Новичок "Дерби Каунти" Эшли Коул заявил, что по окончании нынешнего сезона он завершит карьеру.

"В конце сезона я закончу выступления. Я по-прежнему люблю футбол, но мое тело больше не выдерживает нагрузок", - приводит слова Коула BBC Sport.

Напомним, что 38-летний Коул перешел в "Дерби Каунти" несколько дней назад и подписал с клубом контракт на полгода.

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