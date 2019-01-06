Легенда сборной Англии посмеялся над "Реалом" после поражения от "Реала Сосьедад"

3 Теги реал мадридреал сосьедадгари линекер

Легенда сборной Англии посмеялся над "Реалом" после поражения от "Реала Сосьедад"

Бывший нападающий "Барселоны" и сборной Англии Гари Линекер потроллил мадридский "Реал", который в 18-м туре чемпионата Испании на своем поле проиграл "Реалу Сосьедад" (0:2).

РЕАЛ - РЕАЛ СОСЬЕДАД: ВИДЕООБЗОР МАТЧА

"Несмотря на очередное домашнее поражение, я все еще думаю, что "Реал" завоюет место в Лиге Европы", - написал Линекер в своем твиттере.

После этого матча "Реал" остался на пятом месте в турнирной таблице Примеры, имея в активе 30 очков. Впрочем, от четвертого места, которое дает право сыграть в Лиге Чемпионов, королевский клуб отстает всего на одно очко.

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Комментарии

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BARCAMAN
BARCAMAN

Где-то недалеко заржал Навас.

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МАДРИД
МАДРИД

Реал фантастическое днище. Без судей он дно. Пора Пересу продавать Бензема/Бэйла/Модрича хотя бы на переработку хозяйственного мыло, так хоть карманные деньги отдадут.

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Зачем ты поставил Аву Мадрида, и везде высираешь дерьмо в его сторону. Ты конченный что ли?

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