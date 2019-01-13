Легенда сборной Англии сравнил Де Хеа с супергероем Marvel

Гари Линекер, являющийся третьим бомбардиром в истории сборной Англии, пришел в восторг от игры испанского голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа в матче 22-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма" (1:0).

ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД: ОТЧЕТ О МАТЧЕ

"Это большой успех для "МЮ". Разница в их игре после ухода Моуринью из клуба говорит о многом. "Тоттенхэм" показал невероятную игру во втором тайме и мог бы одержать победу, если бы не человек-паук в воротах "Манчестер Юнайтед", - написал Линекер в Twitter.

В этом матче Де Хеа установил рекорд Премьер-лиги нынешнего сезона, совершив 11 сейвов.

Всего в нынешнем сезоне 28-летний Де Хеа пропустил 34 гола в 26 матчах во всех турнирах.

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