Легенда сборной Аргентины посоветовал Мартинесу не переходить в "Барселону"
Бывший нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо выразил мнение, что нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес не должен переходить в "Барселону".
"Я сказал Лаутаро, что ему стоит остаться в "Интере". Он отлично играл за "Расинг", потом перешел в "Интер", где был дублером Икарди. Затем он стал игроком основного состава. Сейчас он проводит только первый сезон в основе, поэтому ему не стоит все менять и переходить в "Барселону". Лаутаро лучше еще года три поиграть в "Интере", а затем думать о трансфере", - приводит слова Креспо Gazzetta dello Sport.
Ранее сообщалось, что "Барселона" хочет купить форварда в летнее трансферное окно, но "Интер" требует за него полную сумму отступных, которая составляет 111 миллионов евро. Также аргентинцем интересуются "Реал", "Манчестер Сити", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14