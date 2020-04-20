Легенда сборной Аргентины посоветовал Мартинесу не переходить в "Барселону"

Бывший нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо выразил мнение, что нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес не должен переходить в "Барселону".

"Я сказал Лаутаро, что ему стоит остаться в "Интере". Он отлично играл за "Расинг", потом перешел в "Интер", где был дублером Икарди. Затем он стал игроком основного состава. Сейчас он проводит только первый сезон в основе, поэтому ему не стоит все менять и переходить в "Барселону". Лаутаро лучше еще года три поиграть в "Интере", а затем думать о трансфере", - приводит слова Креспо Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что "Барселона" хочет купить форварда в летнее трансферное окно, но "Интер" требует за него полную сумму отступных, которая составляет 111 миллионов евро. Также аргентинцем интересуются "Реал", "Манчестер Сити", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

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