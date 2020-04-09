Легенда сборной Бразилии рассказал, кто может заменить Месси в "Барселоне"

3 Теги барселоналионель мессипсжнеймар

Легенда сборной Бразилии рассказал, кто может заменить Месси в "Барселоне"

Бывший игрок сборной Бразилии Мазиньо выразил мнение, что нападающий ПСЖ Неймар может стать преемником Лионеля Месси в "Барселоне".

"Если Неймар вернется в "Барселону", то клуб должен быть доволен. Он станет заменой Месси. Неймар является единственным игроком в мире, который способен его заменить", - приводит слова Мазиньо Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне 32-летний Месси провел за "Барселону" 31 матч во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 16 результативных передач. На счету 28-летнего Неймара 18 забитых мячей и 10 голевых передач в 22 поединках.

Не пропустите: Суарес прокомментировал возможные переходы Неймара и Лаутаро Мартинеса в "Барселону". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Неймар - легенда Барсы!Он принёс команде последнюю ЛЧ в связке с Суарезом.Тащил до 17 года,после матча с ПСЖ,когда картон понял ,что Неймар становится популярнее,метровая шавка выкинула его в ПСЖ и накупила днарей для самоудовлетворения.Нужно его возвращать , а Лео продать со всеми его анализами в Интер!(у Конте надо пахать,поэтому,от него избавятся,продав в МЛС или Китай,где ему самое место)

Ответить
шнюк
шнюк

Сказало ничтожество дрочащее себе плюсы )))))

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Пффф. Где взаимосвязь? Причем тут вообще плюсы?? Научись, пожалуйста, нормально троллить

Ответить

главное

ЦСКА нацелился на словацкого таланта

ЦСКА нацелился на словацкого таланта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов