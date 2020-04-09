Легенда сборной Бразилии рассказал, кто может заменить Месси в "Барселоне"

Бывший игрок сборной Бразилии Мазиньо выразил мнение, что нападающий ПСЖ Неймар может стать преемником Лионеля Месси в "Барселоне".

"Если Неймар вернется в "Барселону", то клуб должен быть доволен. Он станет заменой Месси. Неймар является единственным игроком в мире, который способен его заменить", - приводит слова Мазиньо Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне 32-летний Месси провел за "Барселону" 31 матч во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 16 результативных передач. На счету 28-летнего Неймара 18 забитых мячей и 10 голевых передач в 22 поединках.

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