Легенда сборной Египта жестко высказался о геях
Фото: инстаграм Мохаммеда Абутрики/Автор неизвестен
Бывший футболист сборной Египта Мохаммед Абутрика подверг жесткой критике гомосексуалистов.
"Гомосексуализм противоречит не только мусульманской природе, но и человеческой природе. Аллах говорит в Коране, что мы должны почитать детей Адама, но, занимаясь гомосексуализмом, мы не чтим людей, мы унижаем их. Гомосексуализм это не право человека, это то, что идет против человечности", - сказал Абутрика в эфире beIN Sports.
42-летний Абутрика за свою карьеру выступал за "Терсану", "Аль-Ахли" и "Бани Яс". За сборную Египта провел 100 матчей и забил 38 голов. Двукратный обладатель Кубка Африки, семикратный чемпион Египта.
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|30
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|30
|55
|5
|UA Chihuahua
|30
|55
|6
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|30
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|7
|Necaxa II
|30
|54
|8
|Coras de Nayarit
|30
|52
|9
|Gavilanes FC Matamoros
|30
|49
|10
|Correcaminos UAT II
|30
|40
|11
|Монаркас Морелия II
|30
|37
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|Эстудиантес Текос
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|34
|13
|Leones Negros
|30
|34
|14
|Дуранго
|30
|24
|15
|Pacific
|30
|23
|16
|Cimarrones de Sonora II
|30
|9
|Группа 2
|М
|О
|1
|Ирапуато
|30
|73
|2
|UA Zacatecas
|30
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|3
|Jiquipilas
|30
|52
|4
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|30
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|5
|Крус Асул Идальго
|30
|50
|6
|Real Zamora
|30
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|7
|Inter Playa del Carmen
|30
|49
|8
|Toluca Premier
|30
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|9
|Ла Пьедад
|30
|43
|10
|Coyotes
|30
|42
|11
|Pioneros de Cancún
|30
|35
|12
|Орисаба
|30
|34
|13
|América Premier
|30
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|14
|Cocodrilos de Tabasco
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|15
|Sporting Canamy
|30
|29
|16
|Yalmakan
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