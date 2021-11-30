Легенда сборной Египта жестко высказался о геях

Фото: инстаграм Мохаммеда Абутрики/Автор неизвестен

Бывший футболист сборной Египта Мохаммед Абутрика подверг жесткой критике гомосексуалистов.

"Гомосексуализм противоречит не только мусульманской природе, но и человеческой природе. Аллах говорит в Коране, что мы должны почитать детей Адама, но, занимаясь гомосексуализмом, мы не чтим людей, мы унижаем их. Гомосексуализм это не право человека, это то, что идет против человечности", - сказал Абутрика в эфире beIN Sports.

42-летний Абутрика за свою карьеру выступал за "Терсану", "Аль-Ахли" и "Бани Яс". За сборную Египта провел 100 матчей и забил 38 голов. Двукратный обладатель Кубка Африки, семикратный чемпион Египта.

Не пропустите: украинский футболист Артем Беседин очень резко высказался об ЛГБТ. | http://soccernews.ru