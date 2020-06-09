Легенда сборной Франции посоветовал Кулибали не переходить в "Манчестер Юнайтед"

Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Франк Лебеф выразил мнение, что сенегальскому защитнику "Наполи" Калиду Кулибали не стоит переходить в "Манчестер Юнайтед".

"Я не советую Кулибали переходить в "Манчестер Юнайтед". Я хочу, чтобы он выигрывал трофеи, а "МЮ" уже не тот клуб, каким был раньше. Сейчас они не готовы выигрывать трофеи. Я думаю, что он составит отличную пару с ван Дейком в "Ливерпуле". В ПСЖ он мог бы прекрасно сыграться с Маркиньосом. Также такой игрок не помешал бы "Челси". Но не знаю, захочет ли Калиду переходить в лондонский клуб. С ван Дейком он составил бы лучшую пару центральных защитников в мире", - приводит слова Лебефа Football Italia.

В нынешнем сезоне 28-летний Кулибали провел за "Наполи" 21 матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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