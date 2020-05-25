Легенда "Севильи" скончался на 90-м году жизни

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Легенда "Севильи" скончался на 90-м году жизни

Бывший защитник "Севильи" Марселино Кампаналь ушел из жизни в возрасте 89 лет, сообщает официальный сайт клуба.

Причина смерти не разглашается.

Кампаналь выступал за "Севилью" с 1950 по 1966 годы, провел за клуб около 350 матчей в чемпионате Испании. Также играл за "Депортиво". За сборную Испании сыграл 11 матчей. 

После завершения футбольной карьеры Кампаналь стал легкоатлетом и установил рекорды Испании в прыжках в высоту, прыжках в длину, толкании ядра, метании диска, беге с барьерами.

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