Легенда "Шахтера" перейдет в итальянский клуб

Хорватский защитник "Шахтера" Дарио Срна близок к переходу в "Кальяри", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, футболист уже прошел медобследование в итальянском клубе и в ближайшее время подпишет с ним однолетнее соглашение.

36-летний Срна достанется "Кальяри" бесплатно, так как его контракт с "Шахтером" истекает в конце июня.

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