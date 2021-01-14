Легенда "Шальке" может вернуться в клуб
"Шальке" проявляет интерес к нападающему "Аякса" Клаасу-Яну Хунтелаару, сообщает Bild.
По сведениям издания, руководство немецкого клуба рассматривает вариант с возвращением футболиста, который выступал за команду с 2010 по 2017 годы.
Контракт 37-летнего Хунтелаара с "Аяксом" истекает летом 2021 года. В составе "Шальке" он принял участие в 175 матчах и забил 82 гола.
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|32
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|РБ Лейпциг
|32
|63
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|Байер Леверкузен
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|5
|Боруссия Менхенгладбах
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|46
|7
|Хоффенхайм
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|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
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|Шальке
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|11
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|Унион Берлин
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|Аугсбург
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|Майнц 05
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|Фортуна Дюссельдорф
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