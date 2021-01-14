Легенда "Шальке" может вернуться в клуб

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Легенда "Шальке" может вернуться в клуб

"Шальке" проявляет интерес к нападающему "Аякса" Клаасу-Яну Хунтелаару, сообщает Bild.

По сведениям издания, руководство немецкого клуба рассматривает вариант с возвращением футболиста, который выступал за команду с 2010 по 2017 годы.

Контракт 37-летнего Хунтелаара с "Аяксом" истекает летом 2021 года. В составе "Шальке" он принял участие в 175 матчах и забил 82 гола.

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