Легенда советского футбола оценил шансы Дзюбы заиграть в Бундеслиге

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Легенда советского футбола оценил шансы Дзюбы заиграть в Бундеслиге

Победитель Олимпиады-1988 в составе сборной СССР Юрий Савичев выразил мнение, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба мог бы заиграть в чемпионате Германии.

"С его манерой игры, умением вести силовую борьбу и способностью выигрывать второй этаж, думаю, Артем точно не затерялся бы даже в ведущих клубах", - приводят слова Савичева российские СМИ.

В нынешнем сезоне 31-летний Дзюба провел за "Зенит" 28 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 12 результативных передач.

Не пропустите: Мостовой: "Дзюба точно входит в топ-2 в чемпионате России". | http://soccernews.ru
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