Легенда советского футбола оценил шансы Дзюбы заиграть в Бундеслиге
Победитель Олимпиады-1988 в составе сборной СССР Юрий Савичев выразил мнение, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба мог бы заиграть в чемпионате Германии.
"С его манерой игры, умением вести силовую борьбу и способностью выигрывать второй этаж, думаю, Артем точно не затерялся бы даже в ведущих клубах", - приводят слова Савичева российские СМИ.
В нынешнем сезоне 31-летний Дзюба провел за "Зенит" 28 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 12 результативных передач.
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|Команда
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|О
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|25
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|25
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|4
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|25
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|5
|Байер Леверкузен
|25
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|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
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|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
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|Кельн
|25
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|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
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|13
|Герта
|25
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|14
|Аугсбург
|25
|27
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|Майнц 05
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|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
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|18
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