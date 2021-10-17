Легенда "Спартака" громко раскритиковал Айртона
Фото: инстаграм Егора Титова/Автор неизвестен
Бывший футболист "Спартака" Егор Титов раскритиковал игру защитника московского клуба Лукаса Айртона в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с "Динамо" (2:2)
"Мы видели, какой привоз сотворил Айртон в эпизоде с первым голом. Хорошо, что его поменяли в середине второго тайма. И по сути, игру сделали воспитанники клуба – Игнатов и Ломовицкий, которые значительно оживили действия красно-белых впереди. Да, Айртон левша, правая нога у него для ходьбы. Было понятно, что Литвинов, который все делал правильно в той ситуации, ему будет возвращать мяч под правую ногу, так? Но ты тогда подстройся под такой пас, а бразилец в итоге "привез" угловой, с которого бело-голубые и открыли счет. Поэтому лучше делать ставку на своих, чем реанимировать тех, кто, увы, уже не подходит, или выкладывать серьезные суммы за средних легионеров", - приводит слова Титова "Спорт-Экспресс".
Айртон перешел в "Спартак" в январе 2019 года из "Флуминенсе". Сумма трансфера составил семь миллионов евро. В нынешнем сезоне 24-летний бразилец провел за "красно-белых" 15 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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