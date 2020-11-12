Легенда "Спартака" Ловчев заявил, что Дзюба сам виноват в скандале с видео

Голкипер "Спартака" Евгений Ловчев заявил, что форвард "Зенита" Артем Дзюба сам виноват в скандале, произошедшем с ним.

Напомним, в сети появилось видео того, как игрок занимается самоудовлетворением на камеру.

"Все говорят правильно: есть личное пространство человека, которое никто не имеет право нарушать. Но тут я возражу: личное пространство человека заканчивается дверью его квартиры. Если видео в Сети, то это не личное пространство человека. Я воспитан в другом мире, иначе воспитан. Конечно, мы все это проходили, все этим занимались. Но в среде, в которой я вырос, это считалось чем-то не очень хорошим. И если это попало в сеть, то виноват в этом ты, Дзюба. Значит, ты для чего-то это сохранил. Заметьте, что я говорю это своему другу Дзюбе, мы с ним в дружеских отношениях.

Пока он еще не созрел как взрослый человек, такой как я. Когда-нибудь ему будет стыдно за это видео. Нужно бороться с теми, кто выставил это видео. В моем телефоне таких видео нет, а Дзюба его для чего-то держал. Помните, Дзюба уже фигурировал на видео, где имитировал секс с Азмуном? Вот тогда еще надо было его осадить и сказать, что это некрасиво. Но этого сделано не было.

У меня только одна претензия. Ты там прокололся, здесь прокололся, но ведь взрослеть когда-то должен. Я думаю о детях Артема, которые придут в школу, и им другие дети будут говорить, что они дети онаниста", - цитирует Ловчева 78.ru.

Отметим, из-за скандала футболиста отстранили от ноябрьских матчей сборной России.

А еще: Ловчев поделился мнением о вызове новых футболистов в сборную России| http://soccernews.ru