Легенда "Спартака" намерен стать главным тренером "красно-белых"
Главный тренер "Химок" Игорь Шалимов заявил, что он хочет возглавить московский "Спартак".
"Я хорошо говорю по-итальянски. Могу, конечно, приехать в Италию. Но нужен ли я там? В Европе есть свои сильные специалисты. Думаю, что пока меня там не ждут. Сейчас мне интересны "Химки". А через какое-то время я возглавлю "Спартак". Уверен в этом", – приводят слова Шалимова российские СМИ.
49-летний Шалимов является воспитанником "Спартака", выступал за клуб с 1986 по 1991 годы, и выигрывал в его составе чемпионат СССР-1989.
С 2016 по 2018 годы Шалимов тренировал "Краснодар" и занимал с клубом четвертое место в чемпионате России. В июне прошлого года он возглавил "Химки", которые в данный момент занимают 13 место в турнирной таблице Футбольной Национальной Лиги.
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