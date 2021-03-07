Легенда "Спартака" покинул пост главного тренера "Ноа Юрмалы"

Бывший футболист и тренер московского "Спартака" Виктор Булатов покинул пост наставника латвийского клуба "Ноа Юрмала".

Зимой клуб купил холдинг "Ноа" под руководством Романа Геворкяна, который владеет армянским "Ноа", итальянской "Сиеной", немецким "Юрдингеном" и рижским "Динамо". Впрочем, новому руководству не удалось договориться с бывшим хозяином клуба Александром Якубовским. В итоге Геворкян вышел из проекта.

"К сожалению, вмешались нефутбольные причины. Не знаю всех юридических нюансов, но на каком-то этапе холдинг "Ноа" не договорился с бывшим хозяином клуба Александром Якубовским и ими было принято решение покинуть проект, к большому нашему сожалению", - приводит слова Булатова Sport24.

49-летний Булатов ранее тренировал московскую "Нику", смоленский "Днепр", пензенский "Зенит", тульский "Арсенал", московское "Торпедо", песчанокопскую "Чайку", "Спартак-2" и "Красный" из Смоленской области.

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