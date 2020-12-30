Легенда "Спартака" предложил клубу вернуть Глушакова

Бывший игрок "Спартак" Егор Титов выразил мнение, что московскому клубу стоит вернуть полузащитника Дениса Глушакова, который сейчас выступает за подмосковные "Химки".

"Первым из отданных "Спартаком" в аренду на ум, конечно, приходит Мирзов, который в "Химках" резко преобразился. Забивает, отдает, быстро стал там одной из ключевых фигур. Просто красавец! Но если парень здорово играет в "Химках" или "Уфе", это не гарантирует, что будет и в "Спартаке" блистать. Потому что в топ-клубе совсем другой спрос, не каждый справится с таким давлением. Здесь, как ни странно, больше шансов у Глушакова. Денис - тертый калач, в "Химках" набрал великолепную форму и доказал, что с мастерством по-прежнему порядок. В сегодняшнем "Спартаке" он бы спокойно заиграл. Поверьте, сейчас в РПЛ такой уровень футбола, что Глушаков в 34 будет смотреться не хуже тех, кто на десять лет моложе", - приводит слова Титова "Спорт-Экспресс".

Глушаков выступал за "Спартак" с 2013 по 2019 годы. В составе московского клуба он становился победителем Российской Премьер-Лиги и обладателем Суперкубка России.

В нынешнем сезоне хавбек провел за "Химки" 10 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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