Легенда "Спартака" предложил "красно-белым" несколько кандидатур на пост главного тренера
Фото: инстаграм Егора Титова/Автор неизвестен
Бывший капитан "Спартака" Егор Титов выразил мнение, что руководству московского клуба нужно пригласить российского специалиста вместо нынешнего наставника Доменико Тедеско.
"В свое время нашему тренерскому штабу дали шанс. До сих пор любят говорить про багаж Аленичева. На самом деле, он реально был - на этом багаже и доехали, хотя и Массимо Каррера молодец. Он дал очень много своего. Сейчас почему бы не дать шанс Тихонову, Парфенову, Карпину, многим другим, которые будут всей правдой служить родному клубу, потому что они знают, что такое "Спартак"? Мне бы хотелось, чтобы команду возглавил кто-то из наших, пусть даже не спартаковец", - приводит слова Титова Metaratings.
Ранее сообщалось, что "Спартак" намерен пригласить зарубежного специалиста.
Напомним, что Тедеско отказался продлевать контракт с "красно-белыми" и покинет клуб по окончании сезона.
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