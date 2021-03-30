Легенда "Спартака" высказался о будущем Тедеско в клубе
Фото: инстаграм Доменико Тедеско
Легендарный тренер "Спартака" Олег Романцев выразил мнение, что московскому клубу нужно приложить максимум усилий, чтобы сохранить нынешнего главного тренера команды Доменико Тедеско.
"Согласен с Сашей Пановым, который говорил, что "Спартак" должен сделать все, что бы оставить Тедеско в команде. Тедеско уже обжился в команде, которая своей игрой подтверждает, что он ей по душе. А для тренера это все! И сейчас, когда у "Спартак" появился шанс побороться за чемпионство, Доменико не должен его упускать. Возможности для этого есть!" - приводит слова Романцева "Спорт-Экспресс".
Напомним, что контракт Тедеско со "Спартаком" истекает ближайшим летом и тренер отказался продлевать соглашение. Впрочем, недавно появилась информация, что Тедеско может изменить свое решение.
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