Легенда "Спартака" высказался о Кокорине
Бывший нападающий "Спартака" Андрей Тихонов поделился мнением о форварде московского клуба Александре Кокорине.
"Вообще не понимаю, что это. Кокорин пришел — и пошли травмы постоянные. Массажист уволенный… Говорил и говорю, что Кокорин хороший нападающий, и он должен принести пользу «Спартаку». Но не играет. Видимо, есть внутренние проблемы, плюс травмы, возможно, мешают тренеру считать его основным игроком. Но по своим качествам Кокорин сильный форвард. Но есть момент, когда все уже устали ждать от него игры и начали задавать вопросы — а для чего это вообще было?" - приводит слова Тихонова "Рейтинг букмекеров".
В нынешнем сезоне 29-летний Кокорин провел за "Спартак" 10 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Кобелев высказался о потере "Спартаком" Кокорина перед матчем с "Зенитом". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Медведев отреагировал на информацию о своем уходе из "Зенита"
-
Гвардиола устроил скандал с резервным арбитром в концовке матча с "Вест Бромвичем"
-
Руководитель "Зенита" будет отправлен в отставку
-
Легенда "Спартака" высказался о Кокорине
-
Зидан назвал лучшего французского нападающего в истории
-
"Арсенал" может избавиться от Озила в январе
-
Нобоа рассказал о несостоявшемся переходе в "Спартак"
-
Форвард сборной Нигерии отказался от перехода в ЦСКА
-
Лэмпард отреагировал на поражение "Челси" в матче с "Вулверхэмптоном"
-
Экс-тренер "Динамо" раскритиковал поведение Тедеско
-
"Бавария" не будет подписывать новых игроков зимой
-
"Ростов" расстался с вратарем, который пропустил 10 голов в матче с "Сочи"
-
Кобелев высказался о потере "Спартаком" Кокорина перед матчем с "Зенитом"
-
"Севилья" может подписать трансферную цель "Спартака"
-
Роналдо сравнил Зидана-игрока и Зидана-тренера
-
Главные новости дня: 15 декабря
-
1
Тренер "Реала Сосьедад" рассказал о своих опасениях перед матчем с "Барселоной"
-
Дубль Бензема принес "Реалу" победу над "Атлетиком"
-
Появилась реакция Моуринью на слова Клоппа
-
Радимов: "Мне не хватает "Спартака" в еврокубках"