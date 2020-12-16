Легенда "Спартака" высказался о Кокорине

Бывший нападающий "Спартака" Андрей Тихонов поделился мнением о форварде московского клуба Александре Кокорине.

"Вообще не понимаю, что это. Кокорин пришел — и пошли травмы постоянные. Массажист уволенный… Говорил и говорю, что Кокорин хороший нападающий, и он должен принести пользу «Спартаку». Но не играет. Видимо, есть внутренние проблемы, плюс травмы, возможно, мешают тренеру считать его основным игроком. Но по своим качествам Кокорин сильный форвард. Но есть момент, когда все уже устали ждать от него игры и начали задавать вопросы — а для чего это вообще было?" - приводит слова Тихонова "Рейтинг букмекеров".

В нынешнем сезоне 29-летний Кокорин провел за "Спартак" 10 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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