Легенда "Спартака" высказался о ситуации с Мамаевым и Кокориным
Бывший футболист "Спартака" Андрей Тихонов поделился мнением о с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и нападающим "Зенита" Александром Кокориным, которые в данный момент находятся в СИЗО "Бутырка" из-за избиения нескольких человек в Москве.
"С Павлом я знаком, у меня с ним дружеские отношения. Думаю, что это все было стечением обстоятельств. Надеюсь, что для них все закончится неплачевно. Они пропустили небольшой срок, смогут вернуться на поле. Репутацию тоже можно перевернуть, нужно доказывать на поле", - приводят слова Тихонова российские СМИ.
Напомним, что 8 октября Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий избили водителя Виталия Соловчука. Затем компания отправилась в кофейню, где устроила еще одну драку, в результате которой пострадали чиновник Денис Пак и генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.
Не пропустите: "Краснодар" не отказался от идеи избавиться от Мамаева. | http://soccernews.ru
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