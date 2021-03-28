Легенда "Спартака" высказался об увольнении из клуба Газизова

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Легенда "Спартака" высказался об увольнении из клуба Газизова

Фото: твиттер РПЛ/Автор неизвестен

Бывший футболист и тренер "Спартака" Андрей Тихонов поделился мнением об уходе Шамиля Газизова c поста генерального директора московского клуба.

"Если человек не задержался в "Спартаке" - наверное, на это есть причины. Одно дело работать в "Уфе", где ты почти национальный герой. "Спартак" - как лакмусовая бумажка, там нельзя средне работать и быть наверху. Все ждали трансферов - они не все получились. Если человека убирают, значит, он не справился со своей работой. Где сейчас Кокорин? Где Урунов? Вот только Мозес играет, но его и взяли из "Челси", - приводит слова Тихонова Sport24.

Напомним, что Газизов начал работать в "Спартаке" летом 2020 года, но был уволен спустя всего пять месяцев. Специалист получил компенсацию в размере 88 миллионов рублей за досрочный разрыв контракта.

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