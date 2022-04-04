Легенда "Спартака" ярко высказался о девятом месте "красно-белых" в РПЛ

Фото: твиттер Егора Титова/Автор неизвестен

Бывший футболист "Спартака" Егор Титов поделился мнением о неудачном выступлении московского клуба в чемпионате России. После 23 туров "красно-белые" занимают лишь девятое место в турнирной таблице.

"Спартак" продолжает пребывать в состоянии поиска — новый тренер, новые футболисты. Прав Олег Иванович Романцев, которого удивляет спад Ларссона с Соболевым и тормоз в прогрессе Бакаева и Зобнина. Тот же Бакаев обижается, когда его меняют. Да ты делай свое дело — забивай! До перерыва Зелимхан был действительно неплох, но во втором тайме подсел. А обиды — это все эмоции. Я бы ему посоветовал меньше обид и больше голов.

Как ни печально, пока "Спартак" соответствует своему нынешнему месту в чемпионате. Вот и остается только вспоминать слова великого Николая Петровича Старостина, частенько повторявшего, что последней умирает надежда", - приводит слова Титова "Спорт-Экспресс".

Следующий матч "Спартак" проведет 10 апреля на своем поле с тульским "Арсеналом".

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