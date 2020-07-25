Легенда "Тоттенхэма" может войти в тренерский штаб Моуринью

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Легенда "Тоттенхэма" может войти в тренерский штаб Моуринью

Бывший капитан "Тоттенхэма" Ледли Кинг ведёт переговоры о возвращении в лондонский клуб, сообщает Sky Sports.

По информации источника, 39-летний англичанин может войти в тренерский штаб Жозе Моуринью.

Если стороны договорятся о сотрудничестве, то легенда "шпор" станет помощником португальского наставника.

Напомним, что Кинг является воспитанником "Тоттенхэма", он всю карьеру провёл в родной команде, а с 2012 года занимал должность посла клуба.

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