Легенда "Тоттенхэма" срочно госпитализирован

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Джимми Гривз попал в больницу, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, англичанин ранее несколько раз перенес инсульт. В последние пять лет он передвигается на инвалидной коляске. Причина нынешней госпитализации не разглашается.

80-летний Гривз выступал за "Тоттенхэм" с 1961 по 1970 годы. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба, забив 266 голов в 379 матчах. Также он играл за "Челси", "Милан", "Вест Хэм", "Брентфорд", "Челмсфорд", "Барнет" и "Вудфорд".

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