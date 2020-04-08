Легенда "Тоттенхэма" срочно госпитализирован

Теги тоттенхэм

Легенда "Тоттенхэма" срочно госпитализирован

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Джимми Гривз попал в больницу, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, англичанин ранее несколько раз перенес инсульт. В последние пять лет он передвигается на инвалидной коляске. Причина нынешней госпитализации не разглашается.

80-летний Гривз выступал за "Тоттенхэм" с 1961 по 1970 годы. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба, забив 266 голов в 379 матчах. Также он играл за "Челси", "Милан", "Вест Хэм", "Брентфорд", "Челмсфорд", "Барнет" и "Вудфорд".

Не пропустите: Молодой голкипер чешской "Сигмы" Витек станет игроком "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 7 апреля

Главные новости дня: 7 апреля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов