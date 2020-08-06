Легенда "Тоттенхэма" вошел в тренерский штаб Моуринью

Легенда "Тоттенхэма" Ледли Кинг вошел в тренерский штаб Жозе Моуринью.

"Я очень рад приветствовать Ледли в команде, так как мы продолжаем готовиться к следующему сезону. У него особая близость с клубом, фанаты ценят, как много он сделал в качестве футболиста", - заявил Моуринью.

Кинг - воспитанник "шпор". Он выступал за клуб на протяжении всей карьеры (1999-2012). Отметим, что за свою карьеру, будучи защитником, он получил всего 8 желтых и ни одной красной карточки.

В минувшем сезоне "Тоттенхэм" финишировал в АПЛ на шестом месте.

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