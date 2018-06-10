Легенда "Ювентуса" близок к переходу в "Монако"

Полузащитник "Ювентуса" Клаудио Маркизио перейдет в "Монако", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, туринский клуб готов отпустить футболиста бесплатно, несмотря на то, что его контракт действует еще два года. Хавбек имеет предложения из МЛС, но предпочитает переход в "Монако", который находится рядом с Турином.

Напомним, что игрок выступает за "Юве" с 2005 года.

В минувшем сезоне 32-летний Маркизио провел за "Ювентус" 20 матчей.

Не пропустите: Пьянич попросил своих агентов выйти на контакт с "Барселоной". | http://soccernews.ru