Легенда "Ювентуса" Дель Пьеро попал в больницу. У него не коронавирус

Теги алессандро дель пьеро

Легенда "Ювентуса" Дель Пьеро попал в больницу. У него не коронавирус

Легендарный нападающий "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро попал в больницу.

Фанаты, увидевшие фотографию экс-футболиста в больнице, предположили, что Дель Пьеро заразился коронавирусом. Однако форвард утешил болельщиков, сообщив, что у него обнаружены камни в почках.

"До сих пор не верю, что такая маленькая 3-миллиметровая штука может доставить столько проблем", - написал спортсмен в инстаграме.

Не пропустите: В Италии отложили возобновление командных тренировок из-за несогласованного медпротокола| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 17 мая

Главные новости дня: 17 мая

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов