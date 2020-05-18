Легенда "Ювентуса" Дель Пьеро попал в больницу. У него не коронавирус

Легендарный нападающий "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро попал в больницу.

Фанаты, увидевшие фотографию экс-футболиста в больнице, предположили, что Дель Пьеро заразился коронавирусом. Однако форвард утешил болельщиков, сообщив, что у него обнаружены камни в почках.

"До сих пор не верю, что такая маленькая 3-миллиметровая штука может доставить столько проблем", - написал спортсмен в инстаграме.

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