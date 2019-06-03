Легенда "Ювентуса" Кабрини сделал выбор между Роналду и Месси

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Легенда "Ювентуса" Кабрини сделал выбор между Роналду и Месси

Известный в прошлом игрок "Ювентуса" Антонио Кабрини выбрал между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

"Роналду, скорее всего, лучший футболист мира. Как по мне, то Роналду превосходит Месси, но больше из-за лидерских качеств. Роналду - лидер на поле и вне его. Я очень уважаю Месси, но у него отсутствуют такие качества", - приводит слова Кабрини Goal.com.

Роналду выступает за "Ювентус" с лета 2018 года. За туринский клуб он провел 43 игры, забил 28 голов и отдал 13 ассистов.

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