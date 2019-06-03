Легенда "Ювентуса" Кабрини сделал выбор между Роналду и Месси
Известный в прошлом игрок "Ювентуса" Антонио Кабрини выбрал между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.
"Роналду, скорее всего, лучший футболист мира. Как по мне, то Роналду превосходит Месси, но больше из-за лидерских качеств. Роналду - лидер на поле и вне его. Я очень уважаю Месси, но у него отсутствуют такие качества", - приводит слова Кабрини Goal.com.
Роналду выступает за "Ювентус" с лета 2018 года. За туринский клуб он провел 43 игры, забил 28 голов и отдал 13 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17